एसआरएमएस में ‘देह से दिव्यता तक’ कार्यक्रम, देहदान को बताया महादान, बोले- शरीर जलाने से बेहतर है शिक्षा के काम आए

इंजीनियर सुभाष मेहरा (77 वर्ष), जनकपुरी, बरेली

डा. उषा रानी मेहरा (74 वर्ष), जनकपुरी, बरेली

श्याम सुंदर अरोरा (68 वर्ष), राजेंद्रनगर, बरेली

भूदेव झा (65 वर्ष), संजय नगर, बरेली

धर्मवीर आर्य (62 वर्ष), खानद्रामनगर (देवरनिया), बरेली

यतीश मोहन गुप्ता (63 वर्ष), बागेटोला, बदायूं

डा. बी.बी.एल. माथुर (76 वर्ष), राजेंद्रनगर, बरेली

रमेश शर्मा महाभारती (76 वर्ष), पीपल सना चौधरी, बरेली

डा. नूपुर गोयल (42 वर्ष), रामपुर गार्डन, बरेली

राजेंद्र प्रकाश अग्रवाल (68 वर्ष), माडल टाउन, बरेली

वेद प्रकाश पोरवाल (68 वर्ष), आशुतोष सिटी, बरेली

संकुख किरपलानी (62 वर्ष), माडल टाउन, बरेली

प्रसादी लाल (75 वर्ष), बेकमपुर (नवाबगंज), बरेली

उषा रानी सक्सेना (69 वर्ष), बदायूं रोड, बरेली

प्रांजल सक्सेना (36 वर्ष), बदायूं रोड, बरेली

चंद्र प्रकाश कश्यप (60 वर्ष), इंद्रापुरम कॉलोनी, बरेली

देवेंद्र कुमार साहनी (61 वर्ष), ग्रेटर आकाश कॉलोनी, बरेली

डा. लता मिश्रा (72 वर्ष), पटियाली सराय, बदायूं

डा. नीरज चंद्र जोशी (41 वर्ष), न्यू शारा, पिथौरागढ़

जय प्रकाश देवलाल (57 वर्ष), ग्राम निरादा, अछोली, पिथौरागढ़

जनार्दन पुनेठा (57 वर्ष), कुजौली, पिथौरागढ़