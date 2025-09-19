Patrika LogoSwitch to English

बरेली

खाद एवं रसद आयुक्त से बरेली कमिश्नर तक का सफर, जाने आईएएस भूपेंद्र एस. चौधरी का प्रोफ़ाइल

यूपी के खाद्य एवं रसद आयुक्त रहे आईएएस भूपेंद्र एस. चौधरी को बरेली मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह और सीडीओ देवयानी ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 19, 2025

नवागांतुक मंडलायुक्त श्री भूपेंद्र एस. चौधरी का मंडल में हुआ आगमन। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने किया स्वागत।

बरेली। यूपी के खाद्य एवं रसद आयुक्त रहे आईएएस भूपेंद्र एस. चौधरी को बरेली मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह और सीडीओ देवयानी ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया।

भूपेंद्र एस. चौधरी का मूल निवास अमेठी है। उनका जन्म 27 जून 1980 को हुआ। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी चौधरी ने बीएससी (वनस्पति विज्ञान) की पढ़ाई की है। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद से ही उन्होंने मेहनती और नतीजों पर फोकस करने वाले अफसर के रूप में अपनी पहचान बनाई।

कई जिलों में संभाली जिम्मेदारी

अपने कार्यकाल में चौधरी संत कबीर नगर, बिजनौर और मऊ जैसे जिलों में बतौर जिलाधिकारी रह चुके हैं। विभागीय स्तर पर भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। खाद एवं रसद आयुक्त रहते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। इसके अलावा वे दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में विशेष सचिव तथा जल संसाधन विभाग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

पारदर्शिता और तेजी से फैसले लेने वाले अफसर

चौधरी को एक ईमानदार, कुशल और पारदर्शी अफसर माना जाता है। संवेदनशील विभागों में समयबद्ध सेवा वितरण और निष्पक्ष फैसले उनकी कार्यशैली की पहचान हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों के बीच संतुलन बनाने का उनका अनुभव उन्हें और प्रभावशाली बनाता है।

Published on:

19 Sept 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / खाद एवं रसद आयुक्त से बरेली कमिश्नर तक का सफर, जाने आईएएस भूपेंद्र एस. चौधरी का प्रोफ़ाइल

