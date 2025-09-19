खाद एवं रसद आयुक्त से बरेली कमिश्नर तक का सफर, जाने आईएएस भूपेंद्र एस. चौधरी का प्रोफ़ाइल

अपने कार्यकाल में चौधरी संत कबीर नगर, बिजनौर और मऊ जैसे जिलों में बतौर जिलाधिकारी रह चुके हैं। विभागीय स्तर पर भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। खाद एवं रसद आयुक्त रहते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम किया। इसके अलावा वे दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में विशेष सचिव तथा जल संसाधन विभाग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।