देशी-विदेशी शराब की दुकानों से लेकर क्लीनिक-होटल तक सबको लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, जाने क्यों

निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में लाइसेंस न लेने वाले प्रतिष्ठानों पर धारा 550 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना, दुकान या प्रतिष्ठान की सीलिंग समेत अन्य दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। लाइसेंस प्रभारी ने कहा कि व्यापारियों को यह जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। बिना लाइसेंस व्यापार करना अब अपराध माना जाएगा। जिसने व्यापार शुरू किया है, वही लाइसेंस लेने का जिम्मेदार होगा।