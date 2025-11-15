उड़ीसा से दिल्ली जा रहा था एक करोड़ का गांजा, बरेली पुलिस ने खेप के साथ दो तस्करों को दबोचा, मुख्य आरोपी फरार

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने शनिवार को खुलासा करते हुए बताया कि शुक्रवार रात भमोरा पुलिस की टीम रम्पुरा–विशारतगंज रोड पर वाहन चेकिंग कर रही थी। तभी रम्पुरा तिराहे की ओर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर ड्राइवर और हेल्पर हड़बड़ा गए और ट्रक सड़क किनारे रोककर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी आलम उर्फ अकरम (22) और इस्लाम खां (55) के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक को भी सीज कर दिया। बरामदगी के आधार पर थाना भमोरा में मुकदमा दर्ज हुआ है।