Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

टोल फ्री नंबर पर बैंक बैलेंस जानने के लिए साझा की जानकारी, ट्रांसफर कॉल पर बैठे ठग न उड़ाए लाखों

साइबर ठगों ने शातिराना तरीके से एक व्यक्ति को झांसा देकर बैंक खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ा लिए। खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 25, 2025

बरेली। साइबर ठगों ने शातिराना तरीके से एक व्यक्ति को झांसा देकर बैंक खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ा लिए। खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। सूचना पर बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया, वहीं पीड़ित की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इज्जतनगर के महानगर कॉलोनी निवासी सर्वजीत सिंह ने 14 अगस्त को खाते में बैलेंस जानने के लिए बैंक का टोल फ्री नंबर मिलाया। कॉल ट्रांसफर होकर एक अज्ञात शख्स से जुड़ गई। उसने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाता संख्या, एटीएम कार्ड नंबर और जन्मतिथि जैसी गोपनीय जानकारी मांग ली। ठग ने भरोसा दिलाया कि कुछ घंटों बाद मोबाइल पर बैलेंस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन शाम को जब सर्वजीत ने मैसेज चेक किया तो खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ चुके थे।

घटना का पता चलते ही सर्वजीत ने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर ने तुरंत खाते को फ्रीज कर दिया ताकि आगे कोई लेन-देन न हो सके। इसके बाद सर्वजीत ने पूरी घटना की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की। एसएसपी के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से ठगों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

fraud calls

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / टोल फ्री नंबर पर बैंक बैलेंस जानने के लिए साझा की जानकारी, ट्रांसफर कॉल पर बैठे ठग न उड़ाए लाखों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.