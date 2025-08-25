टोल फ्री नंबर पर बैंक बैलेंस जानने के लिए साझा की जानकारी, ट्रांसफर कॉल पर बैठे ठग न उड़ाए लाखों

इज्जतनगर के महानगर कॉलोनी निवासी सर्वजीत सिंह ने 14 अगस्त को खाते में बैलेंस जानने के लिए बैंक का टोल फ्री नंबर मिलाया। कॉल ट्रांसफर होकर एक अज्ञात शख्स से जुड़ गई। उसने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाता संख्या, एटीएम कार्ड नंबर और जन्मतिथि जैसी गोपनीय जानकारी मांग ली। ठग ने भरोसा दिलाया कि कुछ घंटों बाद मोबाइल पर बैलेंस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन शाम को जब सर्वजीत ने मैसेज चेक किया तो खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ चुके थे।