टोल फ्री नंबर पर बैंक बैलेंस जानने के लिए साझा की जानकारी, ट्रांसफर कॉल पर बैठे ठग न उड़ाए लाखों

बरेली। साइबर ठगों ने शातिराना तरीके से एक व्यक्ति को झांसा देकर बैंक खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ा लिए। खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित के होश उड़ गए। सूचना पर बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया, वहीं पीड़ित की शिकायत पर इज्जतनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इज्जतनगर के महानगर कॉलोनी निवासी सर्वजीत सिंह ने 14 अगस्त को खाते में बैलेंस जानने के लिए बैंक का टोल फ्री नंबर मिलाया। कॉल ट्रांसफर होकर एक अज्ञात शख्स से जुड़ गई। उसने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाता संख्या, एटीएम कार्ड नंबर और जन्मतिथि जैसी गोपनीय जानकारी मांग ली। ठग ने भरोसा दिलाया कि कुछ घंटों बाद मोबाइल पर बैलेंस का मैसेज आ जाएगा। लेकिन शाम को जब सर्वजीत ने मैसेज चेक किया तो खाते से 5.50 लाख रुपये उड़ चुके थे।
घटना का पता चलते ही सर्वजीत ने बैंक मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर ने तुरंत खाते को फ्रीज कर दिया ताकि आगे कोई लेन-देन न हो सके। इसके बाद सर्वजीत ने पूरी घटना की शिकायत एसएसपी अनुराग आर्य से की। एसएसपी के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से ठगों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है।