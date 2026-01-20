गोला बाजार चौक बना धोपेश्वर नाथ चौक, छावनी ऑडिटोरियम से अस्पताल, ई-ऑक्शन समेत बड़े फैसलों पर कैंट बोर्ड की मुहर

सभी कैंट बोर्ड स्कूलों के संयुक्त स्पोर्ट्स मीट शिखर बरेली 2026 के आयोजन का फैसला लिया गया। साथ ही छावनी के पार्कों के निर्माण और विकास को भी मंजूरी दी गई। कैंट बोर्ड की सीईओ डॉ. तनु जैन ने साफ कहा कि बरेली छावनी को ग्रीन एंड क्लीन, स्मार्ट एजुकेशन, कार्बन न्यूट्रल, उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के मॉडल पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि बरेली छावनी को प्रदेश और देश की मॉडल कैंटोनमेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।