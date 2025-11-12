जाट रेजिमेंट में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 8 से 16 दिसंबर तक भर्ती रैली, भर्ती पास कराने वाले दलालों से रहें सावधान

बरेली। भारतीय सेना में भर्ती का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। जाट रेजिमेंट सेंटर, बरेली में आगामी 8 दिसंबर से 16 दिसंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली विशेष रूप से युद्ध विधवाओं के पुत्रों, शहीदों के परिवारजनों, घायल सैनिकों के भाइयों, भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है।
भारतीय सेना के रक्षा शाखा के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार, इस भर्ती में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, ट्रेड्समेन, संगीतकार (यंत्र वादक), अग्निवीर खिलाड़ी और लिपिक पदों के लिए पात्र उम्मीदवार भाग ले सकेंगे।
अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे तक जाट रेजिमेंट सेंटर के जाट गेट पर सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित पहुंचना होगा।
सुबह 7 बजे के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य अनिवार्य परीक्षण शामिल होंगे। सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती रैली में किसी भी प्रकार की दलाली या अनुचित माध्यम का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
8 दिसंबर: अग्निवीर स्पोर्ट्स और सामान्य ड्यूटी पदों के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर अन्य राज्यों के खिलाड़ी।
9 दिसंबर: हरियाणा राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी (अंबाला, भिवानी, हिसार, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम आदि)।
11 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के आगरा, प्रयागराज, अमेठी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मऊ, गाजीपुर सहित अन्य पूर्वी जिलों के अभ्यर्थी।
12 दिसंबर: बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, वाराणसी, गाजियाबाद, सहारनपुर और सुल्तानपुर सहित पश्चिमी व मध्य यूपी जिलों के अभ्यर्थी।
13 दिसंबर: राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर और अन्य जिलों के अभ्यर्थी।
15 दिसंबर: अग्निवीर ट्रेड्समेन और यंत्र वादक (संगीतकार) पदों के लिए सभी राज्यों के उम्मीदवार।
16 दिसंबर: अग्निवीर लिपिक पदों के लिए केवल जाट रेजिमेंट से संबंधित राज्यों के अभ्यर्थी।
सेना ने बताया कि यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए भी खुली है जिन्होंने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेल परीक्षण में सफलता प्राप्त की है। भर्ती के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को सेना में विशेष कोटा के अंतर्गत चयन का अवसर मिलेगा।
सेना के अधिकारियों ने कहा कि भर्ती पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से होगी। किसी भी दलाल या फर्जी एजेंट के बहकावे में न आएं। सेना ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि अधिक जानकारी के लिए जाट रेजिमेंट सेंटर के भर्ती कार्यालय से सीधे संपर्क करें।
