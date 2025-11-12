जाट रेजिमेंट में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका, 8 से 16 दिसंबर तक भर्ती रैली, भर्ती पास कराने वाले दलालों से रहें सावधान

अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे तक जाट रेजिमेंट सेंटर के जाट गेट पर सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित पहुंचना होगा।

सुबह 7 बजे के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य अनिवार्य परीक्षण शामिल होंगे। सेना ने स्पष्ट किया है कि भर्ती रैली में किसी भी प्रकार की दलाली या अनुचित माध्यम का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।