यात्रियों को बड़ी राहत… मुंबई जाने वालों का सफर होगा आसान और सस्ता, इस स्पेशल ट्रेन को मिला रेगुलर दर्जा

काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन लंबे समय से चलाई जा रही थी, लेकिन इसे नियमित करने की मांग लगातार उठ रही थी। आखिरकार रेलवे को झुकना पड़ा और बुधवार को इसे स्थायी दर्जा देते हुए नया नंबर जारी कर दिया गया। इससे साफ है कि रेलवे अब यात्रियों की जरूरतों को लेकर गंभीर हुआ है। गर्मी के सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरेली होकर 20 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी भी शुरू कर दी है। अप्रैल के मध्य तक इनकी समय सारिणी जारी होने की संभावना है। जिन रूटों पर वेटिंग और नो रूम की स्थिति बनेगी, वहां सबसे पहले विशेष ट्रेनें उतारी जाएंगी।