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यात्रियों को बड़ी राहत… मुंबई जाने वालों का सफर होगा आसान और सस्ता, इस स्पेशल ट्रेन को मिला रेगुलर दर्जा

सालों से कन्फर्म टिकट के लिए जूझ रहे यात्रियों के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई है। काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली साप्ताहिक विशेष ट्रेन (09075-76) को अब नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया गया है। रेलवे ने इसे नया नंबर 21907-08 आवंटित कर दिया है और जल्द ही यह ट्रेन नियमित रूप से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी।

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बरेली

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Avanish Pandey

Mar 26, 2026

बरेली। सालों से कन्फर्म टिकट के लिए जूझ रहे यात्रियों के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई है। काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली साप्ताहिक विशेष ट्रेन (09075-76) को अब नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया गया है। रेलवे ने इसे नया नंबर 21907-08 आवंटित कर दिया है और जल्द ही यह ट्रेन नियमित रूप से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। सबसे बड़ी बात—अब यात्रियों को इस ट्रेन में कम किराए पर सफर का मौका मिलेगा।

बरेली से मुंबई के लिए अभी तक सिर्फ दो जोड़ी ट्रेनें ही विकल्प थीं—बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनल और रामनगर-बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस। इन ट्रेनों में न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के जिलों के यात्रियों का भी भारी दबाव रहता है। हालत यह कि टिकट खुलते ही वेटिंग लिस्ट लंबी हो जाती है और कन्फर्म सीट मिलना किसी जंग से कम नहीं होता। ऐसे में इस नई नियमित ट्रेन के आने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

मांग के आगे झुका रेलवे, मिला स्थायी दर्जा

काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन लंबे समय से चलाई जा रही थी, लेकिन इसे नियमित करने की मांग लगातार उठ रही थी। आखिरकार रेलवे को झुकना पड़ा और बुधवार को इसे स्थायी दर्जा देते हुए नया नंबर जारी कर दिया गया। इससे साफ है कि रेलवे अब यात्रियों की जरूरतों को लेकर गंभीर हुआ है। गर्मी के सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरेली होकर 20 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी भी शुरू कर दी है। अप्रैल के मध्य तक इनकी समय सारिणी जारी होने की संभावना है। जिन रूटों पर वेटिंग और नो रूम की स्थिति बनेगी, वहां सबसे पहले विशेष ट्रेनें उतारी जाएंगी।

अभी से बढ़ा दबाव, टिकट के लिए मारामारी

रेलवे द्वारा 60 दिन पहले टिकट बुकिंग की सुविधा मिलते ही ट्रेनों में भारी दबाव दिखने लगा है। कई ट्रेनों में अभी से लंबी वेटिंग चल रही है, जिससे साफ है कि गर्मियों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में विशेष और नई नियमित ट्रेनें ही यात्रियों के लिए राहत का जरिया बनेंगी। होली के दौरान चलाई गई विशेष ट्रेनें 30 मार्च से बंद हो जाएंगी, लेकिन दो जोड़ी ट्रेनों के फेरों को अप्रैल के अंत तक बढ़ा दिया गया है। बाकी ट्रेनों को भी बढ़ाने की तैयारी है। रेलवे का फोकस साफ है—भीड़ संभालो और यात्रियों को राहत दो।

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Published on:

26 Mar 2026 07:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यात्रियों को बड़ी राहत… मुंबई जाने वालों का सफर होगा आसान और सस्ता, इस स्पेशल ट्रेन को मिला रेगुलर दर्जा

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