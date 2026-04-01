पत्नी के गुप्तांग में डंडा डालकर किया टॉर्चर, शिकायत पर ससुरालियों ने तोड़ी पसली, तीन तलाक देकर घर से निकाला

बिथरी चैनपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी ससुराल हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में है। आरोप है कि ससुराल वाले उसे मायके से बुलाकर ले गए और उसके साथ लगातार उत्पीड़न करने लगे। पीड़िता के मुताबिक, पति ने उसे कमरे में बंद कर हाथ-पैर बांध दिए और उसके गुप्तांग में डंडा डालकर अमानवीय यातना दी। इस दौरान वह चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।