दहेज के लोभ में पति बना हैवान, बुलेट और पांच लाख न मिलने पर बेरहमी से पीटा, देवर पर भी छेड़छाड़ का आरोप

बरेली। बारादरी क्षेत्र में विवाह के महज़ तीन महीने बाद ही नवविवाहिता का जीवन नर्क बन गया। पति और ससुराल पक्ष उस पर बुलेट मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये की मांग पूरी करने का दबाव बनाते रहे। विरोध करने पर पति ने मारपीट की, ननद ने भी हाथ उठाया और चचेरा देवर उस पर गलत नजर रखता रहा। महिला ने थाने पहुंचकर पति 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
थाना क्षेत्र के ग्राम हरुनगला निवासी पारुल दिवाकर की शादी इसी साल मई में फरीदपुर के ग्राम लौंगपुर करफिया निवासी अमन दिवाकर से हुई थी। पिता महेंद्र माथुर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब नौ लाख रुपये खर्च कर दहेज में बाइक, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने के जेवर दिए थे। मगर ससुराल वालों की नजर बुलेट मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये नकद पर थी।
पारुल ने आरोप लगाया कि शादी के शुरुआती पंद्रह दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ताने और उत्पीड़न शुरू हो गया। पति अमन और ननद अंशु ने उसे कमरे में पीटा और गला दबाकर मारने की कोशिश तक की। आरोप है कि सास-ससुर सब कुछ देखते रहे लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। पति ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और धमकाते हुए कहा कि मायके से रुपये और बुलेट नहीं लाई तो अंजाम बुरा होगा।
इसी बीच पारुल ने किसी तरह अपने पिता को सूचना दी। अगले दिन उसके पिता पुलिस लेकर पहुंचे और बेटी को ससुराल से बाहर निकाला। महिला ने आरोप लगाया कि उसका चचेरा देवर विचित्र उस पर गलत नजर रखता था और नहाने के दौरान झांकता था। विरोध करने पर धमकी देता था कि "तू क्या कर लेगी।" वहीं दादा ससुर मेघनाथ भी अक्सर उसे गालियां देकर मानसिक प्रताड़ना देते थे।
पारुल ने थाना बारादरी में पति, ननद, देवर और अन्य ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अश्लील हरकतों की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।