दहेज के लोभ में पति बना हैवान, बुलेट और पांच लाख न मिलने पर बेरहमी से पीटा, देवर पर भी छेड़छाड़ का आरोप

पारुल ने आरोप लगाया कि शादी के शुरुआती पंद्रह दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ताने और उत्पीड़न शुरू हो गया। पति अमन और ननद अंशु ने उसे कमरे में पीटा और गला दबाकर मारने की कोशिश तक की। आरोप है कि सास-ससुर सब कुछ देखते रहे लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। पति ने उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया और धमकाते हुए कहा कि मायके से रुपये और बुलेट नहीं लाई तो अंजाम बुरा होगा।