आईआईटी कानपुर और एनसीएपी टीम ने परखी बरेली में विकास कार्यों की गुणवत्ता, अफसरों को दी सख्त हिदायत

शहर में सीएम ग्रिड और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत चल रहे कामों की हकीकत परखने मंगलवार को आईआईटी कानपुर की तकनीकी टीम और एनसीएपी की तीन सदस्यीय ऑडिट टीम बरेली पहुंची। दोनों टीमों ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट्स की प्रगति, बजट खर्च और काम की गुणवत्ता पर चर्चा की। less than 1 minute read