आईएमसी के यूथ लीडर की गिरफ्तारी पर चार्जशीट तक रोक, मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, जाने पूरा मामला

26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के बाद प्रेमनगर थाने में दर्ज मुकदमे में अल्तमश समेत 24 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई थी। इसी मुकदमे में हाईकोर्ट ने जांच के दौरान गिरफ्तारी पर स्टे दे दिया है। एडवोकेट शांतनु मिश्रा के अनुसार, “इस केस में सात साल से कम सजा वाली धाराएं हैं, इसलिए कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हालांकि, कोतवाली, कैंट और बारादरी थानों में दर्ज अन्य मामलों में उसका नाम सामने आने से पुलिस को आगे कार्रवाई का विकल्प मिला हुआ है।