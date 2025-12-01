नोटिस के विवाद में कंपनी के पीआरएम ने बैट्री सेंटर संचालक को पीटा, दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज

कोतवाली के बिहारीपुर निवासी आदर्श दीक्षित के मुताबिक उन्होंने करीब 8 लाख रुपये खर्च कर कंपनी से तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कंपनी ने वादा किया था कि दो किलोमीटर के दायरे में कोई और सेंटर नहीं खुलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी ने आसपास तीन नए सेंटर खोल दिए। इससे आदर्श को भारी नुकसान हुआ। जब उन्होंने शिकायत की तो कंपनी ने उल्टा उन पर जुर्माने थोपने शुरू कर दिए।