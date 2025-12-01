नोटिस के विवाद में कंपनी के पीआरएम ने बैट्री सेंटर संचालक को पीटा, दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज

बरेली। चौपुला स्थित बैट्री चार्जिंग सेंटर चलाने वाले एक युवक पर कंपनी के पीआरएम ने साथियों से साथ मिलकर बेरहमी से पीटा दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि नोटिस भेजने के बाद से ही कंपनी के लोग उससे दुश्मनी रखने लगे और लगातार धमकियाँ दे रहे हैं। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
कोतवाली के बिहारीपुर निवासी आदर्श दीक्षित के मुताबिक उन्होंने करीब 8 लाख रुपये खर्च कर कंपनी से तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। कंपनी ने वादा किया था कि दो किलोमीटर के दायरे में कोई और सेंटर नहीं खुलेगा, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी ने आसपास तीन नए सेंटर खोल दिए। इससे आदर्श को भारी नुकसान हुआ। जब उन्होंने शिकायत की तो कंपनी ने उल्टा उन पर जुर्माने थोपने शुरू कर दिए।
पीड़ित का कहना है कि 20 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे कंपनी के पीआरएम राहुल राय, अनुराग रावत और मोहम्मद इजहार उनके सेंटर पर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दुकान में रखी चार्जिंग बैट्री तक उठाकर ले जाने की कोशिश की। शोर सुनकर लोग पहुँचते, उससे पहले ही आरोपी भाग निकले।
इसके बाद 27 नवंबर को हालात और बिगड़ गए। आदर्श खाना खाकर घर लौट रहे थे, तभी माल गोदाम रोड पर रात करीब 1:15 बजे आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मारपीट में उनका मोबाइल फोन टूट गया। राहगीरों को आता देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
लगातार दो हमलों के बाद पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। आदर्श ने पूरे मामले की शिकायत थाना सुभाषनगर में दर्ज कराई है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
