बरेली में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस की सतर्कता से बची जान

बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से कथित प्रताड़ना झेल रहा है। उसकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी तनाव और बेबसी में उसने एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने जैसा खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग को साथ ले गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल का कहना है कि बुजुर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।