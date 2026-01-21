21 जनवरी 2026,

बुधवार

बरेली

बरेली में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस की सतर्कता से बची जान

एसएसपी कार्यालय के बाहर बुधवार को एक बुजुर्ग ने आत्मदाह करने की कोशिश की। बुजुर्ग ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद एसएसपी कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 21, 2026

बरेली। एसएसपी कार्यालय के बाहर बुधवार को एक बुजुर्ग ने आत्मदाह करने की कोशिश की। बुजुर्ग ने अपने ऊपर पेट्रोल डालने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद एसएसपी कार्यालय परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बनी रही।

थाना किला क्षेत्र की गढ़ी चौकी निवासी बुजुर्ग श्रवण शिकायत पत्र लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। वह काफी परेशान और उत्तेजित दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक बोतल थी, जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। जैसे ही उसने बोतल खोलकर अपने ऊपर डालने की कोशिश की, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर उस पर पड़ गई।

कोतवाली लाकर की गई पूछताछ

बुजुर्ग के इरादे को भांपते हुए पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वह खुद को नुकसान पहुंचा पाता, उसे सुरक्षित रूप से काबू में कर लिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस बुजुर्ग को पकड़कर कोतवाली थाने ले आई। यहां कोतवाल सुरेश चंद्र गौतम ने उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बुजुर्ग ने गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना था कि एक इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की मिलीभगत से उसे लगातार परेशान किया जा रहा है।

प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम

बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से कथित प्रताड़ना झेल रहा है। उसकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से टूट चुका था। इसी तनाव और बेबसी में उसने एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने जैसा खतरनाक कदम उठाने की कोशिश की। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने बुजुर्ग को साथ ले गई और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल का कहना है कि बुजुर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

21 Jan 2026 04:37 pm

बरेली में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस की सतर्कता से बची जान

