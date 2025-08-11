यूपी के इस जिले में बेर के पेड़ से लटकी मिलीं प्रेमी-प्रेमिका की लाशें, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

गांव के 21 वर्षीय अर्जुन पुत्र ठकुरी खेती करता था और करीब डेढ़ साल से पड़ोस की 17 वर्षीय किशोरी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही बिरादरी के थे और घरवालों को इनके रिश्ते की भनक भी थी। रविवार देर रात करीब 12 बजे किशोरी अचानक घर से गायब हो गई। परिजन जब अर्जुन के घर पहुंचे तो वह भी नदारद था। पूरी रात दोनों परिवार खोजबीन करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। सुबह करीब सात बजे गांव की एक महिला गोबर डालने निकली तो उसने पेड़ से लटके दोनों के शव देखे। युवक गमछे से और किशोरी दुपट्टे से फंदे पर झूल रही थी।