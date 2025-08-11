यूपी के इस जिले में बेर के पेड़ से लटकी मिलीं प्रेमी-प्रेमिका की लाशें, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

बदायूं। हजरतपुर के गांव बमनपुरा में सोमवार सुबह एक महिला ने गांव के बाहर बेर के पेड़ से युवक और किशोरी के शव लटके देखे। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे और बीती रात से ही लापता थे। अब दोनों पक्षों के परिजन एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
गांव के 21 वर्षीय अर्जुन पुत्र ठकुरी खेती करता था और करीब डेढ़ साल से पड़ोस की 17 वर्षीय किशोरी से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही बिरादरी के थे और घरवालों को इनके रिश्ते की भनक भी थी। रविवार देर रात करीब 12 बजे किशोरी अचानक घर से गायब हो गई। परिजन जब अर्जुन के घर पहुंचे तो वह भी नदारद था। पूरी रात दोनों परिवार खोजबीन करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। सुबह करीब सात बजे गांव की एक महिला गोबर डालने निकली तो उसने पेड़ से लटके दोनों के शव देखे। युवक गमछे से और किशोरी दुपट्टे से फंदे पर झूल रही थी।
घटना की खबर फैलते ही गांव में सैकड़ों लोग जुट गए। सूचना मिलते ही एसओ देवेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह और एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी भी पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर ही असल वजह सामने आएगी। फिलहाल गांव में सन्नाटा पसरा है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।