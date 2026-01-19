यूपी के इस जिले में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति की दम घुटने से मौत

इस दर्दनाक हादसे में सबसे चौंकाने और गंभीर बात यह रही कि परिजनों ने पुलिस को घटना की कोई सूचना नहीं दी। न तो शवों का पंचनामा कराया गया और न ही पोस्टमार्टम। कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर बुजुर्ग दंपत्ति का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिना पुलिस जांच और औपचारिक कार्रवाई के अंतिम संस्कार किए जाने से अब पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। पुलिस को सूचना न देना कानूनन गंभीर लापरवाही मानी जा रही है और इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।