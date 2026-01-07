7 जनवरी 2026,

बुधवार

बरेली

यूपी के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर निगम की सख्ती, 21 मकान-दुकानें सील, 6.31 लाख की हुई वसूली

प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। नगर निगम की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर बकाया कर न देने वाले 21 मकान और दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से टैक्स न भरने वालों में हड़कंप मच गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 07, 2026

बरेली। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। नगर निगम की टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर बकाया कर न देने वाले 21 मकान और दुकानों को सील कर दिया। इस कार्रवाई से टैक्स न भरने वालों में हड़कंप मच गया।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के मुताबिक नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने जोन-01, 02, 03 और 04 में यह अभियान चलाया। आजमनगर, साहूकारा, बाजार संदल खां, किला छावनी, जगतपुर, कांकर टोली, राजेंद्र नगर, इंद्रानगर, शास्त्री नगर, आनंद बिहार, गांधीपुरम और भूड़ जैसे इलाकों में नगर निगम की टीमें पहुंचीं और बकायेदारों की संपत्तियों पर ताले जड़ दिए।

सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कई भवन स्वामियों ने मौके पर ही टैक्स जमा कराया। इस अभियान से नगर निगम को कुल 6 लाख 31 हजार रुपये की वसूली हुई। इसमें जोन-01 और 02 से करीब 1.50 लाख रुपये, जबकि जोन-03 और 04 से करीब 4.81 लाख रुपये जमा कराए गए।

नगर निगम ने साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने शहर के सभी मकान और दुकान मालिकों से अपील की है कि समय रहते अपना बकाया टैक्स जमा कर दें, वरना सीलिंग और जुर्माने जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

Updated on:

07 Jan 2026 09:57 pm

Published on:

07 Jan 2026 09:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर निगम की सख्ती, 21 मकान-दुकानें सील, 6.31 लाख की हुई वसूली

