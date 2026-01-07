यूपी के इस जिले में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों पर निगम की सख्ती, 21 मकान-दुकानें सील, 6.31 लाख की हुई वसूली

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के मुताबिक नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने जोन-01, 02, 03 और 04 में यह अभियान चलाया। आजमनगर, साहूकारा, बाजार संदल खां, किला छावनी, जगतपुर, कांकर टोली, राजेंद्र नगर, इंद्रानगर, शास्त्री नगर, आनंद बिहार, गांधीपुरम और भूड़ जैसे इलाकों में नगर निगम की टीमें पहुंचीं और बकायेदारों की संपत्तियों पर ताले जड़ दिए।