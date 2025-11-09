यूपी के इस जिले में विहिप संगठन मंत्री ने एडीएम से मांगी रंगदारी, एसपी ने कराया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

एडीएम ऋतु पुनिया ने तहरीर में कहा कि विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ ने बरेली मंडलायुक्त को एक शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें एडीएम पर स्टांप कमी में अधिक जुर्माना लगाने और एक कॉलोनी की धारा 80 करने में मनमानी करने का आरोप लगाया गया। जबकि, इन दोनों मामलों में एडीएम का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। धारा 80 का कार्य एसडीएम और कॉलोनी विकास से जुड़े मामले सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं।