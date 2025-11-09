Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में विहिप संगठन मंत्री ने एडीएम से मांगी रंगदारी, एसपी ने कराया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

विश्व हिंदू परिषद विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ऋतु पुनिया ने फर्जी शिकायत और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 09, 2025

बरेली। विश्व हिंदू परिषद विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ऋतु पुनिया ने फर्जी शिकायत और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी संगठन मंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद शहर की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

एडीएम पर लगाए गए झूठे आरोप

एडीएम ऋतु पुनिया ने तहरीर में कहा कि विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ ने बरेली मंडलायुक्त को एक शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें एडीएम पर स्टांप कमी में अधिक जुर्माना लगाने और एक कॉलोनी की धारा 80 करने में मनमानी करने का आरोप लगाया गया। जबकि, इन दोनों मामलों में एडीएम का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। धारा 80 का कार्य एसडीएम और कॉलोनी विकास से जुड़े मामले सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं।

मनोवैज्ञानिक दबाव और वसूली की कोशिश का आरोप

एडीएम ने आरोप लगाया कि प्रिंस गौड़ ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए उनसे धन उगाही की कोशिश की और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी शिकायत की। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी गिरोह के माध्यम से उन पर हमला कराने की साजिश कर सकता है।

विहिप जिलाध्यक्ष ने बताया फर्जी लेटर पैड

एडीएम ऋतु पुनिया ने इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष को पत्र भेजा था। जिलाध्यक्ष ने 4 नवंबर को जवाब देते हुए बताया कि जिस लेटर पैड से शिकायत की गई थी, वह कूटरचित (फर्जी) है और संगठन ने किसी को इस प्रकार की शिकायत का अधिकार नहीं दिया था।

बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा, आरोपी जेल भेजा गया

पुलिस ने एडीएम की तहरीर पर प्रिंस गौड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 336(3), 338, 340(2), 308(5), 352(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर

विहिप जैसे प्रभावशाली संगठन के पदाधिकारी पर एडीएम की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज होने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि अधिकारी वर्ग इसे प्रशासनिक गरिमा पर हमला मान रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

crime news

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 09:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में विहिप संगठन मंत्री ने एडीएम से मांगी रंगदारी, एसपी ने कराया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मोहब्बत में दीवानगी : अनम अंसारी ने बदला धर्म, बनी अन्नू शर्मा, आदर्श संग लिए मंदिर में सात फेरे, राधा कृष्ण की करेंगी भक्ति

बरेली

बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बरेली

मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने युवक के खाते से उड़ाए साढ़े तीन लाख रुपये, कोर्ट पहुंचा मामला, फिर हुआ ये

बरेली

एक घंटा लेट, फिर भी बरेली में वंदे भारत का शानदार स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बरेली

बरेली केंद्रीय जेल में कैदी की मौत, आज होनी थी रिहाई, परिवार ने जताया हत्या का शक, जाने क्या है मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.