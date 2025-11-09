यूपी के इस जिले में विहिप संगठन मंत्री ने एडीएम से मांगी रंगदारी, एसपी ने कराया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

बरेली। विश्व हिंदू परिषद विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ऋतु पुनिया ने फर्जी शिकायत और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी संगठन मंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई के बाद शहर की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
एडीएम ऋतु पुनिया ने तहरीर में कहा कि विहिप के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ ने बरेली मंडलायुक्त को एक शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें एडीएम पर स्टांप कमी में अधिक जुर्माना लगाने और एक कॉलोनी की धारा 80 करने में मनमानी करने का आरोप लगाया गया। जबकि, इन दोनों मामलों में एडीएम का कोई प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। धारा 80 का कार्य एसडीएम और कॉलोनी विकास से जुड़े मामले सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं।
एडीएम ने आरोप लगाया कि प्रिंस गौड़ ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए उनसे धन उगाही की कोशिश की और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी शिकायत की। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी गिरोह के माध्यम से उन पर हमला कराने की साजिश कर सकता है।
एडीएम ऋतु पुनिया ने इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष को पत्र भेजा था। जिलाध्यक्ष ने 4 नवंबर को जवाब देते हुए बताया कि जिस लेटर पैड से शिकायत की गई थी, वह कूटरचित (फर्जी) है और संगठन ने किसी को इस प्रकार की शिकायत का अधिकार नहीं दिया था।
पुलिस ने एडीएम की तहरीर पर प्रिंस गौड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 336(3), 338, 340(2), 308(5), 352(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विहिप जैसे प्रभावशाली संगठन के पदाधिकारी पर एडीएम की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज होने से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि अधिकारी वर्ग इसे प्रशासनिक गरिमा पर हमला मान रहे हैं।
