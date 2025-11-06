पराली से प्रदूषण रोकने की पहल… अब फसल अवशेष से खाद बनाना सीखेंगे किसान, जाने कैसे

राजीव चावला ने कहा कि शासन स्तर से इस योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में किसी भी अधिकारी की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब भी करीब 18 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन डिजिटल क्रॉप सर्वे में नहीं हुआ है। इस पर उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को हिदायत दी कि शेष किसानों का पंजीकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्र के लोगों को फार्मर रजिस्ट्री में शामिल न किया जाए।