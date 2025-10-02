Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में दोबारा इंटरनेट और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। यह आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।

less than 1 minute read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 02, 2025

लखनऊ/बरेली। बरेली में हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग के गोपनीय अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिले में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। यह आदेश 2 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से लागू होकर 4 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।

गृह विभाग के सचिव गौरव दयाल ने आदेश में कहा कि हालात को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सऐप और मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर अफवाहें फैलने और सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है। ऐसे में जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है।

अधिसूचना में कहा गया है कि इस दौरान —

सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के SMS संदेश

मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाएं

ब्रॉडबैंड सेवाएं (FTTH, ADSL, DSL या वायरलेस)

पूरी तरह बंद रहेंगी।

यह आदेश भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 तथा टेलीकॉम सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम 2017 के अंतर्गत जारी किया गया है।

इसकी जानकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी व एसएसपी बरेली, सभी टेलीकॉम कंपनियों (बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेज दी गई है।

प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में दोबारा इंटरनेट और SMS सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हिंसा की राख पर खड़ी दुर्गा स्वरूपा आईपीएस अंशिका : पैदल मार्च कर किया सुरक्षा के प्रति आस्वस्त

बरेली

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मंशा पर फिरा पानी, बरेली पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट

बरेली

यूथ लीडर अल्तमश वांटेड, उसी ने भड़काया था माहौल, नफीस बोला उम्र भर कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई, जेल से निकलते ही दूंगा इस्तीफा

बरेली

सियासत, धर्म, प्रॉपर्टी का कॉकटेल, जाने चश्मे वाला नकली डॉक्टर कैसे बन गया करोड़ों के साम्राज्य का मालिक

बरेली

ट्रैफिक डायवर्जन: शहर में सुबह 7 बजे से भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक, जाम से बचना है तो पढ़ लें ये ट्रैफिक प्लान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.