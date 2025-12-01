फर्जी सीबीआई के चुंगल में फंसा आईटीबीपी जवान, ब्लैकमेल कर उड़ाए 4.50 लाख रुपये, फिर ऐसे खुली ठगी की पोल

घबराए जवान ने ठगों की बातों पर भरोसा कर अपनी पत्नी हेमा उपाध्याय के खाते और अपने खाते से कई किस्तों में करीब 4.50 लाख रुपये भेज दिए। बाद में संदेह होने पर उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी और साइबर क्राइम थाना पहुंचकर तहरीर दी। साइबर क्राइम टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपी खातों की जांच की जा रही है। अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी के नाम पर आने वाली संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत पुलिस को सूचित करें।