जोगीनवादा गोलीकांड : पप्पू गिरधारी के भतीजे को क्लीन चिट, सिस्टम को ब्लैक स्पॉट, आठ मुकदमे फिर भी बन गया पासपोर्ट, दरोगा, सिपाही फंसे

जोगीनवादा निवासी सौरभ राठौर इलाके का कुख्यात चेहरा माना जाता है। दबंगई, फायरिंग और जानलेवा हमलों की उसकी पुरानी हिस्ट्री से न तो मोहल्ला अनजान है और न ही बारादरी पुलिस। दिसंबर 2024 में अधिवक्ता रीना सिंह के परिवार पर साथियों संग हमला—और उससे पहले भी कई आपराधिक वारदातें। इसके बावजूद 12 नवंबर 2024 को बारादरी थाने के दरोगा रोहित शर्मा और सिपाही दीपक तोमर ने भ्रामक रिपोर्ट लगाकर उसे “क्लीन” बता दिया। चौंकाने वाली बात यह कि यह खेल 2025 में उजागर हुआ, तब जाकर सिस्टम हिला।