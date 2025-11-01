एल्डिको की दीवारों में घिरी झील: एनजीटी का अल्टीमेटम, दस दिन में जवाब दो, नहीं तो होगी कार्रवाई, डीएम बीडीए से कहा…

डीएम द्वारा दाखिल संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गाटा संख्या 508 झील के चारों ओर कंपनी की निजी भूमि (गाटा 500, 503, 507 और 509) से घिरा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपनी भूमि की अस्थायी चाहरदीवारी झील के चारों ओर खड़ी कर ली है, जिससे झील का क्षेत्र उसी घेरे में आ गया है। हालांकि झील का जलक्षेत्र खाली है, लेकिन कंपनी की चाहरदीवारी के अंदर घिर जाने से उसका जलग्रहण क्षेत्र पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है।