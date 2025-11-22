अतीक-अशरफ गैंग का भरोसेमंद गुर्गा लल्ला गद्दी बेनकाब: दस मुकदमों पर बना हिस्ट्रीशीटर, गैंगस्टर–गुंडा एक्ट की भी मार

प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले माफिया अशरफ को 11 जुलाई 2020 को प्रशासनिक आधार पर नैनी जेल से बरेली सेंट्रल जेल-2 शिफ्ट किया गया था। इसी दौरान उसका साला सद्दाम बरेली में सक्रिय हुआ और फाइक एन्क्लेव में किराये के मकान में रहकर नेटवर्क फैलाने लगा।

इसी नेटवर्क में लल्ला गद्दी की एंट्री हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि सद्दाम और लल्ला गद्दी एक ही आईडी पर बार-बार, बिना पर्ची के, जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात करते थे। मौका-ए-मुल्कात पर लल्ला गद्दी अशरफ के लिए विशेष सुविधाएं तक पहुंचाता था।