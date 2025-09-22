Patrika LogoSwitch to English

बरेली

कलेक्ट्रेट गेट पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, बोले– डीएम को ज्ञापन सौंपे बिना नहीं हटेंगे, जाने क्या है पूरा मामला

बनारस में हुई घटना ने बरेली के अधिवक्ता समाज को झकझोर दिया है। सोमवार को सैकड़ों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता बर्दाश्त से बाहर है।

बरेली

Avanish Pandey

Sep 22, 2025

बरेली। बनारस में हुई घटना ने बरेली के अधिवक्ता समाज को झकझोर दिया है। सोमवार को सैकड़ों अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता बर्दाश्त से बाहर है।

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि बनारस की घटना पूरे अधिवक्ता समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अधिवक्ता कलेक्ट गेट पर धरने पर बैठे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक डीएम साहब स्वयं ज्ञापन लेने नहीं आएंगे, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

कलक्ट्रेट परिसर में अचानक इतनी बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के जुटने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसमें सीओ आशुतोष शिवम और कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडे भी शामिल हैं। पुलिस लगातार अधिवक्ताओं को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।

अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि अधिवक्ता समाज के सम्मान और सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा।

Updated on:

22 Sept 2025 02:16 pm

Published on:

22 Sept 2025 02:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कलेक्ट्रेट गेट पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, बोले– डीएम को ज्ञापन सौंपे बिना नहीं हटेंगे, जाने क्या है पूरा मामला

