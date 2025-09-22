कलेक्ट्रेट गेट पर वकीलों का जोरदार प्रदर्शन, बोले– डीएम को ज्ञापन सौंपे बिना नहीं हटेंगे, जाने क्या है पूरा मामला

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि बनारस की घटना पूरे अधिवक्ता समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अधिवक्ता कलेक्ट गेट पर धरने पर बैठे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक डीएम साहब स्वयं ज्ञापन लेने नहीं आएंगे, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।