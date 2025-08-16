ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजा लिंक, क्लिक करते ही भाजपा नेता का बैंक खाता खाली, साइबर ठगों ने उड़ाए लाखों

बरेली। साइबर ठगों ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह को अपना शिकार बना डाला। ठगों ने व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान का लिंक भेजकर उनके बैंक खाते से 1.15 लाख रुपये साफ कर दिए। शिकायत के बावजूद ठग अगले दिन भी खाते से रकम निकालने में कामयाब रहे।
गुरप्रीत सिंह के मुताबिक उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें आरटीओ का चालान बताया गया। स्टाफ ने लिंक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। इसके कुछ ही घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे ओटीपी आने शुरू हो गए और खाते से 10-10 हजार रुपये कर 11 बार में कुल 1.10 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए।
पीड़ित ने बताया कि उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और बैंक को भी सूचना दी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अगले दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे उनके खाते से फिर 5,000 रुपये निकाल लिए गए।
गुरप्रीत सिंह का आरोप है कि शिकायत और अकाउंट ब्लॉक की जानकारी देने के बावजूद बैंक समय पर कार्रवाई नहीं कर सका। उन्हें आशंका है कि इस खेल में बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। पीड़ित भाजपा नेता ने बारादरी पुलिस को तहरीर दी है, पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।