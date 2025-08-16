ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजा लिंक, क्लिक करते ही भाजपा नेता का बैंक खाता खाली, साइबर ठगों ने उड़ाए लाखों

गुरप्रीत सिंह का आरोप है कि शिकायत और अकाउंट ब्लॉक की जानकारी देने के बावजूद बैंक समय पर कार्रवाई नहीं कर सका। उन्हें आशंका है कि इस खेल में बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। पीड़ित भाजपा नेता ने बारादरी पुलिस को तहरीर दी है, पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।