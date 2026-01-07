प्रेमजाल, मुकदमा और दबाव… टूट गया 22 साल का आसिफ, जहर खाकर दी जान

मृतक
बरेली। प्रेम संबंधों में उलझे एक मुकदमे ने 22 साल के युवक की जिंदगी छीन ली। लगातार दबाव, आरोप और कानूनी झंझट से मानसिक रूप से टूट चुके आसिफ ने जहर खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। अस्पताल में मौत से पहले उसने जिंदगी की जंग हार दी। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र की बड़ी बिहार कॉलोनी निवासी आसिफ पुत्र शकूर अपने पिता की कुतुबखाना स्थित कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठता था। परिजनों के मुताबिक करीब एक साल पहले उसका प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहड़ापीर की एक युवती से प्रेम संबंध हो गया था। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया था, लेकिन बाद में हालात अचानक बदल गए।
परिवार का आरोप है कि युवती ने आसिफ पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया और कथित तौर पर ब्लैकमेल किया जाने लगा। इसी बीच युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे की मार और सामाजिक बदनामी के डर ने आसिफ को अंदर से तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद से वह गुमसुम रहने लगा था और खुद को बेबस महसूस कर रहा था।
बुधवार को तनाव की इंतहा पर पहुंचे आसिफ ने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ते ही परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आसिफ दो भाइयों में सबसे छोटा था। बेटे की मौत के बाद परिवार बदहवास है और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।
