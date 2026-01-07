प्रेमजाल, मुकदमा और दबाव… टूट गया 22 साल का आसिफ, जहर खाकर दी जान

बुधवार को तनाव की इंतहा पर पहुंचे आसिफ ने घर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ते ही परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम रहीं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आसिफ दो भाइयों में सबसे छोटा था। बेटे की मौत के बाद परिवार बदहवास है और मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है।