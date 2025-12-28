लव जिहाद: कैफे पर हंगामा-बवाल, मामले में दो नामजद समेत 25 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज

बरेली। लव जिहाद के नाम पर कैफे में बवाल करने पर बजरंग दल के दो नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रेमनगर थाने में बलवा, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन और माहौल भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कैफे में हंगामा और प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो रहा है।
प्रेमनगर क्षेत्र के एक हॉस्टल में रहने वाली युवती निजी कॉलेज से बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। शनिवार को उसका जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर युवती ने अपने दोस्तों के साथ प्रेमनगर स्थित दि डेन कैफे एंड रेस्टो में पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में कुल 10 लोग शामिल थे, जिनमें छह युवतियां और चार युवक थे। चार युवकों में से दो युवक शान और वाकिफ मुस्लिम समुदाय से बताए गए हैं।
आरोप है कि किसी ने हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी की सूचना हिंदू संगठनों को दे दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और बिना किसी जांच-पड़ताल के लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कैफे के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कैफे के अंदर घुस गए और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता की, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए युवती समेत अन्य लोगों को थाने ले आई। इस दौरान एक मुस्लिम युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक शान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
प्रारंभिक कार्रवाई में पुलिस ने शान, फरार युवक वाकिफ और कैफे के एक स्टाफ सदस्य के खिलाफ शांति भंग में चालान किया। बाद में मामले की जानकारी सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को होने पर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की। जांच में सामने आया कि युवती बालिग है और अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल थी। युवती के परिजनों को भी थाने बुलाकर बयान दर्ज किए गए।
पुलिस जांच में हंगामा और माहौल बिगाड़ने में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भूमिका सामने आने पर प्रेमनगर थाने में बजरंग दल के दो नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन और सांप्रदायिक माहौल भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों। वायरल वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की जांच जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग