लव जिहाद: कैफे पर हंगामा-बवाल, मामले में दो नामजद समेत 25 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज

आरोप है कि किसी ने हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों की मौजूदगी की सूचना हिंदू संगठनों को दे दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और बिना किसी जांच-पड़ताल के लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कैफे के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कैफे के अंदर घुस गए और वहां मौजूद लोगों से अभद्रता की, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए युवती समेत अन्य लोगों को थाने ले आई। इस दौरान एक मुस्लिम युवक वाकिफ मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक शान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।