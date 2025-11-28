प्यार, दुष्कर्म, गर्भपात, विवाह, धोखा और फिर हुआ ये… एसएसपी दरबार पहुंची महिला, पति समेत 6 पर एफआईआर

जैसे ही युवती ससुराल पहुंची, वहां ससुर चिम्मन लाल, सास गीता, ननद लक्ष्मी और देवर विजय ने उसे अंदर घुसने तक नहीं दिया। आरोप है कि परिजनों ने दहेज न मिलने पर उसका हाथ पकड़ा और धक्का देकर भगा दिया। धमकी दी दोबारा आई तो लाश ही निकलेगी। पीड़िता का कहना है कि अजय भी लगातार गाली गलौज, मारपीट करता रहा और दहेज की मांग करता रहा। यहां तक कि उसने दूसरी लड़की से दहेज लेकर शादी करने की धमकी भी दी।