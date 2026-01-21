एलएलबी छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल किश्त विवाद में मारी थी गोली

बरेली। फरीदपुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हुई एलएलबी छात्र योगेश यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित उर्फ नन्हें को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा बिलसंडी निवासी मृतक योगेश यादव, स्थानीय अधिवक्ता मनोज यादव के भाई थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की वजह मोबाइल फोन की किश्तें थीं। मृतक के भतीजे ने आरोपी सुमित के भाई के आधार कार्ड पर मोबाइल फोन लिया था, जिसकी किश्त समय पर जमा नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और बाद में मारपीट तक बढ़ गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे विवाद दोबारा भड़क गया। इस बार गुस्से में सुमित ने तमंचा निकालकर योगेश पर फायर कर दिया। गोली पेट में लगने से योगेश की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। फरीदपुर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि आरोपी के पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है।
घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू की। पड़ोसी और ग्रामीण इस हिंसक घटना से सदमे में हैं और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। योगेश यादव का परिवार इलाके में जाना-माना है। स्थानीय अधिवक्ता मनोज यादव ने कहा कि वे चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी सजा मिले और भविष्य में इस तरह की हिंसा पर रोक लगे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग