एलएलबी छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल किश्त विवाद में मारी थी गोली

स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार शाम करीब छह बजे विवाद दोबारा भड़क गया। इस बार गुस्से में सुमित ने तमंचा निकालकर योगेश पर फायर कर दिया। गोली पेट में लगने से योगेश की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। फरीदपुर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि आरोपी के पास से तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी है।