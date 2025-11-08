स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा घालमेल: सैकड़ों वाउचर रद्दी में बेच डाले सपोर्ट स्टाफ पर गंभीर आरोप, जाने मामला

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. सहबान अली ने इज्जतनगर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि केंद्र में तैनात सपोर्ट स्टाफ ज्योति प्रकाश ने जुलाई माह के 461 वाउचर, जो दो बंडलों में थे, और अगस्त माह के लगभग 100 वाउचर को नष्ट कर रद्दी में बेच दिया। इन वाउचरों के आधार पर आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान किया जाता है, इसलिए इनके गायब होने से गंभीर वित्तीय अनियमितता की आशंका भी जताई जा रही है।