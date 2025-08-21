ससुराल में विवाहित ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मायके वालों पर हत्या का आरोप, पति-ससुर हिरासत में

बरेली। क्लोलड़िया थाना क्षेत्र के रिछोला गांव में गुरुवार को एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे में चुनरी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके पक्ष ने ससुरालवालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
रिछोला गांव निवासी अंगनलाल ने बताया कि उनकी बेटी पूजा की शादी 26 फरवरी 2025 को कुन्दमन गांव के राम सिंह से हुई थी। आरोप है कि शुरू में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष उसे दहेज व अन्य बातों को लेकर परेशान करने लगा।
पूजा की सास उर्मिला ने बताया कि तीज के त्योहार पर वह मायके गई थी। वहां से लौटते समय अपने सोने-चांदी के जेवर लेकर नहीं आई। जब जेवरों के बारे में पूछा गया तो वह नाराज हो गई और उल्टा-बुरा भला कहने लगी। गुरुवार को जब परिवार के लोग खेत पर गए थे, तभी पूजा ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी।
मृतका के भाई करण का कहना है कि बहन ने मरने से पहले फोन किया था और बताया था कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, जिससे वह बेहद परेशान है। उसने कहा कि अब और सहन नहीं कर सकती और मरने जा रही है। इतना कहकर फोन काट दिया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो पूजा का शव फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में शव को नीचे उतारा गया।
घटना के बाद पुलिस ने मृतका के पति राम सिंह और ससुर को हिरासत में ले लिया। कोतवाल नवाबगंज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को विवाहिता के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मायके पक्ष की तरफ से अभी तक कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।