ससुराल में विवाहित ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, मायके वालों पर हत्या का आरोप, पति-ससुर हिरासत में

मृतका के भाई करण का कहना है कि बहन ने मरने से पहले फोन किया था और बताया था कि ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, जिससे वह बेहद परेशान है। उसने कहा कि अब और सहन नहीं कर सकती और मरने जा रही है। इतना कहकर फोन काट दिया। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो पूजा का शव फंदे से लटका मिला। आनन-फानन में शव को नीचे उतारा गया।