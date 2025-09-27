मौलाना भूल गया था कि यूपी में सरकार किसकी है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि यूपी इस लक्ष्य का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि हमने 27-28 घंटे तक विधानसभा में इस विषय पर चर्चा की। 300 से ज्यादा विद्वान जनता के बीच सुझाव ले रहे हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब तक 6 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। सीएम योगी ने बताया कि 2016 में यूपी की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ थी, जो इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। प्रति व्यक्ति आय 45 हजार से बढ़कर 1 लाख 20 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने 12 सेक्टरों में तेजी से काम करने का लक्ष्य रखा है। पर्यटन, निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है। हमने 52वां प्राइवेट विश्वविद्यालय स्थापित किया और हर जिले में मेडिकल कॉलेज देने की दिशा में काम कर रहे हैं। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने हर जिले में एक माफिया दिया था, हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं।