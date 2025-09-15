मौलाना रजवी का कथावाचकों पर हमला, बोले- मुस्लिम समाज के घरों में झांकना बंद करें, अपने समाज देखें

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथावाचकों के बयानों पर कड़ा एतराज जताया है। मौलाना ने कहा कि आजकल कई कथावाचक मुसलमानों और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, जिसका कोई हक उन्हें नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कथावाचक अपने धर्म का प्रचार करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे मजहब की महिलाओं या उनके घर-परिवार पर उंगली उठाना गलत है।
मौलाना रजवी ने कहा कि इस्लाम ने हमेशा महिलाओं को इज्जत बख्शी है। कुरान शरीफ में महिलाओं के अधिकारों पर पूरी सूरत दर्ज है। पैगंबर-ए-इस्लाम ने फरमाया है कि “मां के पैरों तले जन्नत है” और मर्दों को हिदायत दी है कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करें।
कथावाचकों पर तीखा वार करते हुए मौलाना बोले आप अपने समाज की बुराइयों और कुरीतियों पर बात नहीं करते, लेकिन मुस्लिम समाज की औरतों और उनके निकाह-शादी की बातें करते हैं। यह ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज के सुधार की जिम्मेदारी यहां के धर्मगुरुओं की है और हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं।