मौलाना रजवी का कथावाचकों पर हमला, बोले- मुस्लिम समाज के घरों में झांकना बंद करें, अपने समाज देखें

बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कथावाचकों के बयानों पर कड़ा एतराज जताया है। मौलाना ने कहा कि आजकल कई कथावाचक मुसलमानों और खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, जिसका कोई हक उन्हें नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि कथावाचक अपने धर्म का प्रचार करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन दूसरे मजहब की महिलाओं या उनके घर-परिवार पर उंगली उठाना गलत है।