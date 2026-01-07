एसआईआर पर मौलाना शहाबुद्दीन का तीखा हमला, बोले- झूठ फैला रहे अखिलेश, वोटर लिस्ट से नहीं कटे मुसलमानों के नाम

बुधवार को बरेली में मीडिया से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सीएए, एनआरसी और अब एसआईआर के नाम पर विपक्ष ने खासतौर पर मुसलमानों के भीतर डर का माहौल बनाया। अखिलेश यादव ने भी इसी डर को हवा दी। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान पहले से ज्यादा सतर्क और जागरूक हो गए और उन्होंने बड़ी संख्या में एसआईआर के फॉर्म भरे। इसी कारण मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।