20 हजार बहनों से राखी बंधवाकर मेयर उमेश गौतम ने रचा इतिहास, मुफ्त शिक्षा, इलाज और राशन देने का किया वादा

डॉ. उमेश गौतम ने सभी बहनों से व्यक्तिगत रूप से राखी बंधवाई और उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट पैक भेंट किए। मेयर के पुत्र पार्थ गौतम भी आयोजन में मौजूद रहे और उन्होंने भी बुआओं और अन्य बहनों से राखी बंधवाकर पारिवारिक भावनाओं को और प्रगाढ़ किया। राखी के बदले डॉ. गौतम ने सभी बहनों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरमीडिएट तक मुफ्त शिक्षा और हर महीने राशन किट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।