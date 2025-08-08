20 हजार बहनों से राखी बंधवाकर मेयर उमेश गौतम ने रचा इतिहास, मुफ्त शिक्षा, इलाज और राशन देने का किया वादा

बरेली। रक्षाबंधन के पर्व पर बरेली के मेयर डॉ. उमेश गौतम ने अपने अनोखे अंदाज से सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश की। तीन दिवसीय विशेष आयोजन में 20 हजार बहनों ने मेयर और उनके पुत्र पार्थ गौतम को राखी बांधी। इस ऐतिहासिक आयोजन के साथ डॉ. गौतम ने एक सामाजिक रिकॉर्ड भी कायम किया।
रक्षाबंधन पर आयोजित समारोह शुक्रवार को बरेली स्टेडियम स्थित स्मार्ट सिटी बैडमिंटन हॉल में हुआ, जहां हजारों बहनें हाथों में राखियां लिए मेयर और उनके बेटे का इंतजार करती नजर आईं। आयोजन दोपहर 2 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक चलता रहा।
डॉ. उमेश गौतम ने सभी बहनों से व्यक्तिगत रूप से राखी बंधवाई और उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट पैक भेंट किए। मेयर के पुत्र पार्थ गौतम भी आयोजन में मौजूद रहे और उन्होंने भी बुआओं और अन्य बहनों से राखी बंधवाकर पारिवारिक भावनाओं को और प्रगाढ़ किया। राखी के बदले डॉ. गौतम ने सभी बहनों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरमीडिएट तक मुफ्त शिक्षा और हर महीने राशन किट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।
यह आयोजन केवल स्टेडियम तक सीमित नहीं रहा। बरेली सिविल लाइंस स्थित मेयर कैंप कार्यालय, होटल एलए के हॉल और पीलीभीत रोड स्थित फ्लोर गार्डन बैंक्वेट हॉल में भी राखी समारोह आयोजित किए गए। सभी जगहों पर बहनों की भारी भीड़ उमड़ी और समयबद्ध तरीके से राखी बांधने की प्रक्रिया संपन्न हुई।
मेयर डॉ. उमेश गौतम ने कहा मैंने वचन दिया है कि इस रक्षाबंधन पर 20 हजार बहनों से राखी बंधवाऊंगा। यह कोई महज रिकॉर्ड नहीं, बल्कि बहनों के प्रति मेरे स्नेह और सामाजिक जिम्मेदारी की अभिव्यक्ति है।