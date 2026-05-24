मेड़ के विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां, एक ही परिवार के चार भाई घायल, गांव में मचा हड़कंप

घटना की जानकारी मिलते ही बहेड़ी थाना पुलिस और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस ने फायरिंग करने के आरोपी यासीन को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।