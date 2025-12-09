प्लॉट देने का सपना दिखाकर ठगे करोड़ों, 6 साल बाद हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड, बरेली से हैदराबाद तक फैला ठगी का नेटवर्क

एसपी सिटी मानुष पारीक ने खुलासा करते हुए बताया कि 2010-11 में प्रेस्टीज इंफ्रा डेवलपर्स और तथाकथित प्रेस्टीजियस आवासीय समिति के नाम पर चौधरी कॉम्प्लेक्स से कंपनी चलाई गई। प्लॉट देने का झांसा देकर लोगों से किस्तों में मोटी रकम वसूली गई। भरोसा बढ़ाने के लिए पूरे स्टाफ में रिश्तेदारों को ही बैठाया गया। 2019 में मामला खुला तो प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन मास्टरमाइंड पवन शर्मा तब तक रफूचक्कर हो चुका था।