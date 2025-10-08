मिशन शक्ति: कुर्सी पर बैठीं बेटियां, किसी ने विकास योजनाएं देखीं, किसी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

विकास भवन में भमोरा के सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज की छात्रा तुवा खान और डिंपल मौर्या बुधवार को एक दिन की मुख्य विकास अधिकारी बनीं। उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया और योजनाओं की निगरानी की। सीडीओ देवयानी ने उन्हें बताया कि एक अफसर की कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ सेहत पर भी ध्यान दें, रोज एक घंटा व्यायाम के लिए जरूर निकालें। उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि असफलता से डरने की नहीं, उससे सीखने की जरूरत है। इसी तरह छात्राएं कोमल और प्रशंसा ने डीडीओ की कुर्सी संभाली और सरकारी योजनाओं के कामकाज को समझा। डीपीओ मोनिका राणा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत तीन महीने तक चलने वाले इस अभियान का मकसद छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है।