Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मिशन शक्ति: कुर्सी पर बैठीं बेटियां, किसी ने विकास योजनाएं देखीं, किसी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

मिशन शक्ति 5.0 के तहत बुधवार को बरेली में कुछ घंटे के लिए बेटियां अफसर और थानाध्यक्ष बन गईं। किसी ने सीडीओ की कुर्सी संभालकर विकास योजनाओं की जानकारी ली तो किसी ने थाने में बैठकर फरियाद सुनी और रिपोर्ट दर्ज कराई।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 08, 2025

बरेली। मिशन शक्ति 5.0 के तहत बुधवार को बरेली में कुछ घंटे के लिए बेटियां अफसर और थानाध्यक्ष बन गईं। किसी ने सीडीओ की कुर्सी संभालकर विकास योजनाओं की जानकारी ली तो किसी ने थाने में बैठकर फरियाद सुनी और रिपोर्ट दर्ज कराई। मकसद था—लड़कियों में आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना जगाना।

विकास भवन में भमोरा के सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज की छात्रा तुवा खान और डिंपल मौर्या बुधवार को एक दिन की मुख्य विकास अधिकारी बनीं। उन्होंने बैठकों में हिस्सा लिया और योजनाओं की निगरानी की। सीडीओ देवयानी ने उन्हें बताया कि एक अफसर की कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ सेहत पर भी ध्यान दें, रोज एक घंटा व्यायाम के लिए जरूर निकालें। उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि असफलता से डरने की नहीं, उससे सीखने की जरूरत है। इसी तरह छात्राएं कोमल और प्रशंसा ने डीडीओ की कुर्सी संभाली और सरकारी योजनाओं के कामकाज को समझा। डीपीओ मोनिका राणा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत तीन महीने तक चलने वाले इस अभियान का मकसद छात्राओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है।

वहीं, प्रेमनगर थाने में अनोखा नजारा देखने को मिला। जीआरएम स्कूल की इंटरमीडिएट छात्रा अंशिता तिवारी को तीन घंटे के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया। अंशिता ने थाने पहुंचते ही जनसुनवाई केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, हवालात और सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त भी की। थानाध्यक्ष बनी अंशिता के सामने तभी हजियापुर की कशिश अपनी कहानी लेकर पहुंची। उसने बताया कि शादी के बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए उत्पीड़न किया और घर से निकाल दिया। उसकी व्यथा सुन अंशिता ने तत्काल एसआई आरती चौधरी को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए।

मिशन शक्ति के तहत अफसर और थानाध्यक्ष बनी इन बेटियों ने कुर्सी पर बैठकर महसूस किया कि जिम्मेदारी कितनी बड़ी चीज होती है। कुछ घंटों की यह पहल उनके जीवन में नया आत्मविश्वास और हौसला भर गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मिशन शक्ति: कुर्सी पर बैठीं बेटियां, किसी ने विकास योजनाएं देखीं, किसी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, जाने पूरा मामला

बरेली

मंदिर में मारपीट का महाभारत: पुजारी का सामान फेंका, धक्का-मुक्की, पुलिस भी बनी निशाना

बरेली

पैसों के लालच में राजमिस्त्री बना लुटेरा, इवनिंग वॉक कर रही महिला से लूट, मुठभेड़ में गिरफ्तार

बरेली

बरेली स्मार्ट सिटी बना स्लज वाटर सिटी, नाला सफाई का करोड़ों का खेल, कागज़ों में साफ़, ज़मीन पर तैरती गंदगी

बरेली

भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर निकली भव्य शोभायात्रा, 40 से अधिक झांकियों में दिखा देशभक्ति का रंग

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.