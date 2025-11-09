नगर निगम बवाल: दो दिन तक ठप रही सफाई व्यवस्था, एफआईआर के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल, काम पर लौटे कर्मचारी

रविवार सुबह भी कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरने पर डटे रहे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। रविवार दोपहर करीब 1 बजे नगर आयुक्त संजीव मौर्य, आयोग सदस्य उमेश कठेरिया और भाजपा नेता मनोज थपलियाल धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की और तुरंत अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कार्य शुरू कर दिया। दो दिन से जाम पड़ी सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटते ही शहर की गलियों और बाजारों से कूड़ा उठना शुरू हुआ।