Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

नगर निगम बवाल: दो दिन तक ठप रही सफाई व्यवस्था, एफआईआर के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल, काम पर लौटे कर्मचारी

एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की के बाद शुरू हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल रविवार दोपहर आखिरकार खत्म हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 09, 2025

बरेली। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुई धक्का-मुक्की के बाद शुरू हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल रविवार दोपहर आखिरकार खत्म हो गई। नगर आयुक्त संजीव मौर्य, एससी/एसटी आयोग के सदस्य उमेश कठेरिया और भाजपा नेता मनोज थपलियाल के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने धरना समाप्त कर काम पर लौट आए। दो दिन से ठप पड़ी सफाई व्यवस्था बहाल होते ही शहरवासियों ने राहत की सांस ली।

गुरुवार को एबीवीपी की ओर से स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शुक्रवार को कार्यक्रम के भुगतान और बिल की रसीद को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे थे। रसीद न मिलने पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसी दौरान कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की हो गई थी। इसके बाद नाराज सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर में टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। दो दिनों तक चले इस आंदोलन के दौरान पूरे शहर में कूड़े के ढेर लग गए और गलियों से लेकर बाजारों तक बदबू फैल गई।

रविवार सुबह भी कर्मचारी नगर निगम परिसर में धरने पर डटे रहे और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। रविवार दोपहर करीब 1 बजे नगर आयुक्त संजीव मौर्य, आयोग सदस्य उमेश कठेरिया और भाजपा नेता मनोज थपलियाल धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की और तुरंत अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कार्य शुरू कर दिया। दो दिन से जाम पड़ी सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटते ही शहर की गलियों और बाजारों से कूड़ा उठना शुरू हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 02:30 pm

Published on:

09 Nov 2025 02:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नगर निगम बवाल: दो दिन तक ठप रही सफाई व्यवस्था, एफआईआर के आश्वासन के बाद खत्म हुई हड़ताल, काम पर लौटे कर्मचारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

96 जगहों से हटे लाउडस्पीकर, 200 से ज्यादा स्थानों पर कम हुई आवाज़, अभी दो दिन और चलेगा अभियान

बरेली

पुरानी रंजिश में किसान की बांके से गला रेतकर हत्या, बटाईदार ने भागकर बचाई जान, चार पर मुकदमा दर्ज

बरेली

मोहब्बत में दीवानगी : अनम अंसारी ने बदला धर्म, बनी अन्नू शर्मा, आदर्श संग लिए मंदिर में सात फेरे, राधा कृष्ण की करेंगी भक्ति

बरेली

यूपी के इस जिले में विहिप संगठन मंत्री ने एडीएम से मांगी रंगदारी, एसपी ने कराया गिरफ्तार, जेल भेजा गया

बरेली

बरेली मंडल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की रफ्तार होगी तेज, बरसात से पहले हर हाल में काम पूरा करने का निर्देश

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.