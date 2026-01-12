राष्ट्रीय युवा दिवस: छावनी परिषद की मिनी मैराथन, 872 धावकों ने लगाई दौड़, पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

पांच किलोमीटर लंबी इस मिनी मैराथन में 13 से 60 वर्ष आयु वर्ग के कुल 872 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। प्रतियोगिता को तीन आयु वर्ग जिसमें 13 से 18 वर्ष, 19 से 40 वर्ष और 41 से 60 वर्ष में महिला व पुरुष श्रेणियों में विभाजित किया गया। मैराथन में सेना के अधिकारी और जवान, पुलिस कर्मी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य जिलों और मंडलों से भी प्रतिभागी शामिल हुए।