मौलाना तौकीर के बेटे पर एनडीपीएस की एफआईआर, मेडिकल के बाद थाने से जमानत, बैग से क्रिस्टल स्मैक और सिरिंच बरामद

पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। फरमान रजा ने बताया कि उसने दिल्ली के साकेत इलाके से क्रिस्टल स्मैक खरीदी थी। वह एक डोज पहले ही ले चुका था, जबकि दूसरा डोज अपने पास रखे हुए था। बताया जा रहा है कि वह अक्सर बाहर निकलते समय नशीला सामान अपने साथ रखता था। जब पुलिस ने फरमान की कार की तलाशी ली तो डिग्गी से एक बैग/सूटकेस बरामद हुआ। बैग खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसमें सफेद रंग की करीब आधा ग्राम क्रिस्टल स्मैक की पुड़िया और नशा करने में इस्तेमाल होने वाली सिरिंच (सुई) बरामद हुई। पूछताछ में फरमान ने खुद नशा करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।