मौलाना तौकीर के बेटे पर एनडीपीएस की एफआईआर, मेडिकल के बाद थाने से जमानत, बैग से क्रिस्टल स्मैक और सिरिंच बरामद

जमानत पर छूटने के बाद दरगाह आला हजरत पर दी हाजिरी
शाहजहांपुर। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर का बेटा फरमान रजा विवादों में घिर गया है। तिलहर–बरेली हाईवे पर नशे में धुत फरमान ने तेज रफ्तार कार से रोडवेज बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर चीख-पुकार मच गई, यात्रियों में दहशत फैल गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही फरमान रजा को दबोच लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है।
घटना मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे तिलहर थाना क्षेत्र के कचियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार बेकाबू रफ्तार में थी और टक्कर के बाद लोग जान बचाकर इधर-उधर भागते नजर आए। पुलिस ने हादसे के बाद रोडवेज बस चालक को भी हिरासत में लिया।
पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। फरमान रजा ने बताया कि उसने दिल्ली के साकेत इलाके से क्रिस्टल स्मैक खरीदी थी। वह एक डोज पहले ही ले चुका था, जबकि दूसरा डोज अपने पास रखे हुए था। बताया जा रहा है कि वह अक्सर बाहर निकलते समय नशीला सामान अपने साथ रखता था। जब पुलिस ने फरमान की कार की तलाशी ली तो डिग्गी से एक बैग/सूटकेस बरामद हुआ। बैग खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए। उसमें सफेद रंग की करीब आधा ग्राम क्रिस्टल स्मैक की पुड़िया और नशा करने में इस्तेमाल होने वाली सिरिंच (सुई) बरामद हुई। पूछताछ में फरमान ने खुद नशा करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
घटना की खबर फैलते ही दरगाह आला हजरत से जुड़े दर्जनों लोग तिलहर थाने पहुंच गए। देर रात तक थाने में गहमागहमी और दबाव का माहौल बना रहा। चर्चा रही कि रसूख के चलते मामले को हल्का करने की कोशिशें की गईं, हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। शाहजहांपुर की एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि तिलहर–बरेली हाईवे पर हुई दुर्घटना के बाद कार से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें आधा ग्राम क्रिस्टल स्मैक और सिरिंच मिली। फरमान रजा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया।
