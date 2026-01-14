एमआरएफ सेंटरों में लापरवाही, बंद मिले पांच सेंटर, फर्म को कारण बताओ नोटिस, अब ब्लैकलिस्ट की तैयारी

नगर निगम ने फर्म को चेताया है कि वह तुरंत सभी एमआरएफ सेंटरों का संचालन शुरू करे और मानकों का पालन सुनिश्चित करे। साथ ही साफ कर दिया गया है कि यदि पांच दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम ने दो टूक कहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमआरएफ सेंटरों का सही संचालन न होने से कचरा प्रबंधन पर सीधा असर पड़ता है, जिसे लेकर निगम अब सख्ती बरतने के मूड में है।