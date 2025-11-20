Patrika LogoSwitch to English

बरेली

बरेली

एसआईआर अभियान में लापरवाही: सुभाषनगर में गलत पते पर बंटे गणना प्रपत्र, दो बीएलओ पर एफआईआर

विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लापरवाही खुलकर सामने आने लगी है। बिथरी चैनपुर में दो बीएलओ की उदासीनता पर सुपरवाइजर्स ने एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि कैंट क्षेत्र में मतदाताओं को गलत पते के गणना प्रपत्र बांटे जाने का मामला गरमा गया है।

Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 20, 2025

बरेली। विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लापरवाही खुलकर सामने आने लगी है। बिथरी चैनपुर में दो बीएलओ की उदासीनता पर सुपरवाइजर्स ने एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि कैंट क्षेत्र में मतदाताओं को गलत पते के गणना प्रपत्र बांटे जाने का मामला गरमा गया है।

बिथरी चैनपुर विधानसभा में सुपरवाइजर अनुपम आनंद ने बीएलओ प्रिया गुप्ता के खिलाफ अलीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि प्रिया गुप्ता निर्वाचन से जुड़े काम में रुचि नहीं ले रहीं और बार-बार निर्देश देने के बाद भी काम में प्रगति नहीं हो रही। इसी तरह सुपरवाइजर जय नरायन ने भाग संख्या-170 की बीएलओ रुकसार फात्मा के खिलाफ सुभाषनगर थाने में एफआईआर कराई।

गलम फॉर्म बांटने से होगी संशोधन में परेशानी

उधर, कैंट विधानसभा क्षेत्र के सुभाषनगर में गलत पते वाले गणना प्रपत्र बांटे जाने पर लोगों में नाराजगी है। हरजीत सिंह उर्फ राजा राठी ने बताया कि बीएलओ मतदाताओं को राजीव कॉलोनी का पता लिखे हुए फॉर्म दे रहे हैं। इससे करीब दो हजार मतदाताओं के फॉर्म गलत हो जाएंगे और संशोधन में परेशानी बढ़ेगी। मामले पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुलाब चंद्र का कहना है कि जानकारी ले रहे हैं, दोषी मिलने पर कार्रवाई होगी।

समीक्षा बैठक में डीएम ने जताई नाराजगी

बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने निर्वाचन तैयारियों की बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बूथों पर डिजिटाइजेशन का प्रतिशत पांच से नीचे है, वहां सुपरवाइजर और बीएलओ को तुरंत सक्रिय किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि सुपरवाइजर बनाए गए कई लेखपाल और सींचपाल भी काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर डीएम ने कहा कि सुस्ती दिखाने वालों पर कार्रवाई तय है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Published on:

20 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / एसआईआर अभियान में लापरवाही: सुभाषनगर में गलत पते पर बंटे गणना प्रपत्र, दो बीएलओ पर एफआईआर

