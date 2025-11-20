एसआईआर अभियान में लापरवाही: सुभाषनगर में गलत पते पर बंटे गणना प्रपत्र, दो बीएलओ पर एफआईआर

बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने निर्वाचन तैयारियों की बारीकी से पड़ताल की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बूथों पर डिजिटाइजेशन का प्रतिशत पांच से नीचे है, वहां सुपरवाइजर और बीएलओ को तुरंत सक्रिय किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि सुपरवाइजर बनाए गए कई लेखपाल और सींचपाल भी काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर डीएम ने कहा कि सुस्ती दिखाने वालों पर कार्रवाई तय है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।