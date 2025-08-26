Patrika LogoSwitch to English

बरेली

नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, जाने

दहेज की जिद और घरेलू कलह ने एक और घर को उजाड़ दिया। हाफिजगंज इलाके के गांव जोगराज वाली में सोमवार देर शाम 22 साल की रानी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि ससुराल पक्ष बाइक और अंगूठी की मांग को लेकर लगातार उसे ताना मारता और प्रताड़ित करता था।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 26, 2025

बरेली। दहेज की जिद और घरेलू कलह ने एक और घर को उजाड़ दिया। हाफिजगंज इलाके के गांव जोगराज वाली में सोमवार देर शाम 22 साल की रानी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि ससुराल पक्ष बाइक और अंगूठी की मांग को लेकर लगातार उसे ताना मारता और प्रताड़ित करता था।

सहसवान के अचौना की मढ़ई खरैती निवासी हेतराम ने बताया कि आठ महीने पहले धूमधाम से बेटी रानी की शादी विनोद से की थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद खुशियां मातम में बदल गईं। मायके वालों का कहना है कि रानी को आए दिन ससुराल में झगड़े और मारपीट का सामना करना पड़ता था। सोमवार शाम फोन आया कि रानी ने फांसी लगा ली।

परिजन भागते हुए ससुराल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

रानी के घरवालों की आंखों में आंसू थे, बार-बार यही कह रहे थे कि आठ दिन पहले ही विदाई हुई थी, नहीं जानते थे कि यह आखिरी बार होगा। अब पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Published on:

26 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, जाने

