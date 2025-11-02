सेना की एनओसी नहीं, दो साल की प्लानिंग धड़ाम, 137 करोड़ का सेटेलाइट बस अड्डा प्रोजेक्ट ठप

राज्य सरकार की आधुनिक बस अड्डा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 23 प्रमुख बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाना था। इनमें बरेली का सेटेलाइट बस अड्डा भी शामिल था, जिसे 20,164 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 137 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाना था। परियोजना के अंतर्गत बस अड्डे की छत पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऊपर की मंजिलों पर बैंक, कार्यालय, रेस्टोरेंट और मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जानी थी। लेकिन बस अड्डे का स्थान सैन्य क्षेत्र के करीब होने से कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक एनओसी नहीं मिल पाई।