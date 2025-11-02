Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सेना की एनओसी नहीं, दो साल की प्लानिंग धड़ाम, 137 करोड़ का सेटेलाइट बस अड्डा प्रोजेक्ट ठप

शहर के सेटेलाइट बस अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को सेना की एनओसी न मिलने से बड़ा झटका लगा है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 02, 2025

बरेली। शहर के सेटेलाइट बस अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को सेना की एनओसी न मिलने से बड़ा झटका लगा है। अब परिवहन निगम ने इस योजना को संशोधित करते हुए केवल बस अड्डे के विस्तारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है।

दो साल से लटकी विकास की फाइल

राज्य सरकार की आधुनिक बस अड्डा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 23 प्रमुख बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित किया जाना था। इनमें बरेली का सेटेलाइट बस अड्डा भी शामिल था, जिसे 20,164 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 137 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जाना था। परियोजना के अंतर्गत बस अड्डे की छत पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऊपर की मंजिलों पर बैंक, कार्यालय, रेस्टोरेंट और मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जानी थी। लेकिन बस अड्डे का स्थान सैन्य क्षेत्र के करीब होने से कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक एनओसी नहीं मिल पाई।

सेना ने नहीं दी सहमति, डिजाइन पर अड़चन

परिवहन निगम ने इस परियोजना के लिए सेना से एनओसी मांगी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की ओर से अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई। तीन माह पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंडलायुक्त और परिवहन अधिकारियों से एनओसी के अभाव में डिजाइन संशोधित करने के निर्देश दिए थे, ताकि सैन्य आपत्तियों से बचा जा सके।

फर्म ने खींचे हाथ, संयुक्त आयुक्त ने भेजा प्रस्ताव

बस अड्डे के निर्माण की जिम्मेदारी जिस निजी फर्म को दी गई थी, उसने एनओसी न मिलने के कारण काम ठप कर दिया। इस पर संयुक्त आयुक्त ने परिवहन मुख्यालय को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि अब पीपीपी मॉडल पर कार्य संभव नहीं है, अतः परियोजना को “विस्तारीकरण मोड” में परिवर्तित कर बस अड्डे की मौजूदा सुविधाओं को उन्नत किया जाए।

रैंकिंग पर पड़ा असर

सेटेलाइट बस अड्डे का काम रुके रहने से सीएम डैशबोर्ड की विकास रैंकिंग पर भी असर पड़ा है। आरएम दीपक चौधरी ने बताया कि मंडलायुक्त की हालिया बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। मुख्यालय को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि एनओसी मिलने तक इस परियोजना को रैंकिंग में शामिल न किया जाए।

अब सिर्फ विस्तार से होगी व्यवस्था में सुधार

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि एनओसी मिलने तक पीपीपी मॉडल पर निर्माण संभव नहीं। अब बस अड्डे के विस्तार और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम होगा। नई योजना के तहत बस अड्डे में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, पार्किंग स्पेस और टिकटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। हालांकि इससे प्रोजेक्ट का ग्लैमरस चेहरा तो गायब हो गया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कम से कम बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 10:42 am

Published on:

02 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सेना की एनओसी नहीं, दो साल की प्लानिंग धड़ाम, 137 करोड़ का सेटेलाइट बस अड्डा प्रोजेक्ट ठप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भ्रष्टाचार की पक्की सड़क, पुरानी नाली पर कर दिया नया निर्माण, राजीव ट्रेडर्स पर पांच लाख जुर्माना, होगी ब्लैक लिस्ट

बरेली

प्यार के लिए बदला धर्म… नेहा अंसारी ने शिव मंदिर में प्रेमी सुरजीत संग रचाई शादी, वीडियो जारी कर कही ये बात

बरेली

बाजार जाने के बहाने घर से निकलीं तीन किशोरियां लापता, एक बरामद, दो की तलाश में पुलिस हिमाचल और रुद्रपुर रवाना

बरेली

बरेली बवाल: आईएमसी या मौलाना से नहीं है संबंध, मजदूरी से चलाता है घर, पत्नी ने एसएसपी से मांगा इंसाफ, जाने क्या है मामला

बरेली

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक: डीएम ने आशाओं और कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, कई की सेवाएं समाप्त, जाने

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.