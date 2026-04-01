काम नहीं तो पद नहीं: व्यापार मंडल की बैठक में बड़ा फैसला, निष्क्रिय पदाधिकारी होंगे बाहर, जल्द बनेगी नई टीम

कार्यक्रम में अंकित शुक्ला (जिला महामंत्री, बरेली), राजू उपाध्याय (जिला महामंत्री, आंवला), संजय चौहान (जिला मंत्री), कैलाश शर्मा (नगर अध्यक्ष, फतेहगंज पश्चिम) को भाजपा में नियुक्ति पर सम्मानित किया गया। बैठक में महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष पंकज कपूर, जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र पांडेय, संतोष पटेल, मनोज खंडेलवाल, संयुक्त महामंत्री दिनेश सोलंकी, जिला मंत्री नरेश कश्यप, नरेंद्र सिंह, संगठन मंत्री वेद प्रकाश शर्मा, ऋषभ अग्रवाल, कमल मिश्रा, संजीव शुक्ला (नगर अध्यक्ष फरीदपुर), शिवम शर्मा (नगर अध्यक्ष रिठौरा) सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।