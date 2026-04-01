सीएम संग आधे घंटे की सीक्रेट मीटिंग, मेयर उमेश गौतम को मिला फुल पावर, अब चलेगा फुल स्पीड में बुलडोजर

महापौर परिषद के अध्यक्ष होने के नाते डॉ. उमेश गौतम ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के विकास कार्यों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि जल्द ही इन सभी नगर निगमों की एक बड़ी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शहरी विकास की नई योजनाओं और प्रगति का आकलन होगा। बैठक में साफ तौर पर यह बात सामने आई कि आने वाले समय में नगर निगम का फोकस जनसुविधाओं के विस्तार और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर रहेगा। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बरेली लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।