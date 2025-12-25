अब नक्शा पास करने की भागदौड़ खत्म… 15 दिन में मिलेगी एनओसी और 1 रुपये में पास होगा नक्शा, जानें कैसे

सॉफ्टवेयर कंपनी एबेन्ट्रिक्स ने पोर्टल की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि अब आवेदक या आर्किटेक्ट घर बैठे एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। कौन-सा विभाग आवेदन पर बैठा है, कहां आपत्ति लगी है और कब स्वीकृति मिलेगी ये सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे फाइल दबाने और टालने का खेल खत्म होगा। कार्यशाला में फास्ट पास मॉड्यूल को लेकर सबसे बड़ा धमाका हुआ। बीडीए की स्वीकृत कॉलोनियों में 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक नक्शे अब सिर्फ एक रुपये में टोकन मनी में सेल्फ सर्टिफिकेशन से पास हो सकेंगे। यानी छोटे मकानों के लिए महीनों का इंतजार अब खत्म।