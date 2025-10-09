डेलापीर तालाब से हटेगा कब्जा, मकानों पर चस्पा किए नोटिस, 15 दिन में खाली न करने पर चलेगा बुलडोजर

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के मुताबिक, डेलापीर तालाब की जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण कर पक्के मकान खड़े कर दिए गए हैं, जिससे तालाब की प्राकृतिक संरचना और जलस्रोत पर असर पड़ा है। अब निगम ने तालाब को उसकी मूल स्थिति में लाने का अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण की नीति के तहत की जा रही है। उन्होंने कहा कि तालाब जनहित की संपत्ति है, इसे किसी भी कीमत पर कब्जे में नहीं रहने दिया जाएगा। अवैध निर्माण हटाने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।